Gds: “Palermo-Pohjanpalo, ci siamo. Si lavora allo scambio tra Diakitè e Candela”

Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia, oggi potrebbe disputare la sua ultima partita contro il Verona prima di un trasferimento al Palermo, come riportato dal Giornale Di Sicilia. Il Venezia dovrebbe ricevere 4 milioni più bonus, e Pohjanpalo firmerebbe un contratto quadriennale con un ingaggio superiore rispetto a quello attuale. L’obiettivo del Palermo è chiaramente la promozione in Serie A.

Un’altra trattativa in corso per il Venezia riguarda il sostituto di Pohjanpalo, con Shomurodov indicato come principale candidato, e l’ottimismo regna per una conclusione positiva delle trattative. È in discussione anche uno scambio di prestiti tra Diakité e Candela tra Venezia e Palermo.

Parallelamente, il Palermo ha quasi completato l’acquisizione di Giangiacomo Magnani, che oggi sosterrà le visite mediche. Non è escluso un ulteriore arrivo in difesa, con Marcandalli del Genoa come possibile opzione.

Nel centrocampo, il Palermo procede con prudenza, con Luca Mazzitelli del Como come obiettivo principale. Tuttavia, prima di procedere, i rosanero devono sfoltire il reparto mediano per evitare un eccesso di giocatori. Dario Saric è tra quelli con maggiori possibilità di partenza, ma anche altri centrocampisti sono considerati per eventuali cessioni, creando spazio per nuovi arrivi.