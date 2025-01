Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo riporta i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 16ª giornata

GIOVANILE ROCCA-PALERMO WOMEN 0-4 – Chirillo (2), Cracchiolo, Priolo

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 16ª giornata

AVELLINO-PALERMO 0-2 – Di Mitri, Russo

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 16ª giornata

NAPOLI-PALERMO 2-0

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 16ª giornata

PALERMO-PANORMUS 1-1 – Randazzo

UNDER 12 FEMMINILE

– Campionato Under 11 Pulcini II° Anno – Girone B, 7ª giornata

BUON PASTORE-PALERMO 2-3

– Esordienti Fair Play Misti 2012-2013 – Girone C, 7ª giornata

PALERMO-SANZANOBI FC 1-2