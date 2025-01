Nainggolan accusato di traffico di droga. L’avvocato: «Radja nega ogni coinvolgimento»

Ore tutt’altro che serene per Radja Nainggolan. L’ex giocatore del Cagliari è stato accusato per traffico internazionale di droga (CLICCA QUI) ed è stato interrogato dagli organi di giustizia competenti, i quali valuteranno se far apparire il belga davanti al magistrato inquirente.

Il quotidiano olandese “De Standaard” aggiunge, inoltre, che l’automobile del calciatore, una Smart Brabus grigia in versione deluxe e con targa personalizzata, sarebbe stata rimossa dall’abitazione in Braziliëstraat, nel quartiere posh di Eilandje.

Di seguito le parole dell’avvocato del calciatore, Omar Souidi, sulla vicenda: «L’interrogatorio è terminato e in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti. Radja nega ogni coinvolgimento».