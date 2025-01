Serie A, Venezia-Verona: le formazioni ufficiali

Venezia e Hellas Verona si sfidano in un match cruciale per la zona salvezza. I lagunari, penultimi con 15 punti, affrontano gli scaligeri, terzultimi a quota 19, un punto in meno del Lecce, attualmente salvo. La squadra di Di Francesco non ha mai vinto nei sette precedenti contro quella di Zanetti in Serie A, collezionando 6 sconfitte e un pareggio.

Ecco le formazioni ufficiali del match, che vede titolare Pohjanpalo, grande obiettivo di mercato del Palermo.

VENEZIA – Stankovic; Candè, Idzes, Haps; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

VERONA – Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt.