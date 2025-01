Palermo: rosanero subito al lavoro oggi pomeriggio in vista del Pisa. Il report

Venerdì 31 gennaio il Palermo affronterà il Pisa in casa in occasione della 24esima giornata di Serie B. I rosanero, reduci dalla sconfitta di ieri contro la Reggiana, sono tornati subito al lavoro per preparare la sfida contro i toscani. Di seguito il report sulla seduta odierna pubblicato sul sito ufficiale dei siciliani:

“È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro il Pisa.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita.

Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto esercizi di forza funzionale e una partita 5 vs 5”.