«”Sì, fin qui ha deluso. Credo nessuno si aspettasse un inizio di campionato così problematico. Vedremo come evolverà la situazione. Chiaro che nessuno avrebbe scommesso un centesimo su un inizio del genere per il Palermo.

Forse sono state fatte delle valutazioni sbagliate a livello di mercato, ma ormai bisogna lavorare con questo gruppo.





Sarà decisivo il lavoro del mister in base agli uomini a disposizione, una soluzione potrebbe essere lavorare su alternative che magari inizialmente non aveva preso in considerazione». Queste le parole dell’ex allenatore del Palermo, Bortolo Mutti, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito all’andamento dei rosanero in campionato.