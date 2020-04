“Presto adotterò una nuova ordinanza che consentirà di allentare un po’ le maglie.Questo è il momento più difficile bisogna conciliare l’esigenza di riaprire e dare un segnale di fiducia ma dall’altra parte avere la prudenza di non vanificare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. I nostri numeri confermano la bontà della linea di rigore mantenuta ma adesso non dobbiamo fare passare il messaggio ‘tutti liberi’. Partiremo con una stagione turistica in ritardo, a luglio. Nei prossimi giorni autorizzeremo gli stabilimenti a cominciare a lavorare. Ho avuto momenti di frizione con il governo centrale, è inutile nasconderlo. Soprattutto sulla misura di sorveglianza dello Stretto di Messina, non manca qualcuno che ha un basso profilo istituzionale e guarda con diffidenza alle regioni governate dal centrodestra .Voglio augurarmi che di fronte alla tragedia del coronavirus si sappia essere presenti alle proprie responsabilità”. Queste le parole del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, rilasciate ai microfoni di “Tgcom24” in merito l’emergenza Coronavirus.