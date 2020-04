L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sui finanziamenti del “Global Coronavirus COVID-19 Clinical Trial Tracker” di Cytel, lo strumento cofinanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation per monitorare e collegare tutti i test in corso nel mondo per individuare le possibili cure. La fondazione ha stanziato 250 milioni di dollari per contrastare la pandemia, e ha promesso di impegnare miliardi per il vaccino. La questione riguarda diverse branche della ricerca del vaccino, da Palermo a Trieste. Per quanto riguarda il capoluogo siciliano, all’Università di Palermo Salvatore Corrao studia l’acido ascorbico. La speranza è che da questi trial, in Italia e nel mondo, arrivi una cura prima del vaccino.