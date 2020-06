Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha annunciato in pompa magna l’app “Sicilia siCura”. Secondo quanto riporta “Tempostretto.it” l’app è finita al centro delle polemiche perchè potrebbe spaventare i turisti, infatti l’applicazione è più di carattere sanitario che turistico, inoltre è solo in italiano. Così i turisti si potrebbero sentire schedati e non ci sarebbero delle agevolazioni.