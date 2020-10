“Non siamo irresponsabili, utilizzeremo la legge regionale, se sarà approvata dall’Assemblea siciliana, solo quando ci saranno le condizioni per poterlo fare. Nessuno qui vuole riaprire subito e non subiamo la pressione della piazza. Se le condizioni della Sicilia saranno diverse tra qualche mese da Lombardia e Veneto, non capisco perché non dovrei aprire in anticipo ristoranti e cinema rispetto alle regioni più in difficoltà.

Se a febbraio ci fossero le condizioni non capisco per cui non dovremmo ridurre il calvario delle attività, sentito il Comitato tecnico scientifico. Sappiamo tutti che ci attendono mesi difficili”.





Queste le parole del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, rilasciate ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 in merito l’emergenza Coronavirus.