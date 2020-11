“La protesta è sacrosanta, è il lievito di ogni democrazia. Ma se la protesta diventa violenza o diventa il pretesto per violenza, noi dobbiamo assolutamente impedirlo.

In Sicilia la zona arancione non cambia più di tanto le misure già in atto prima del nuovo dpcm. Terrà chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e pre festivi, per quanto riguarda le scuole non cambia nulla.





Diventa una misura restrittiva sul piano della mobilità, visto che non si può passare da un Comune all’altro o da una Regione all’altra. Noi ripeto per i nostri dati dovevamo essere zona gialla come altre Regioni e non arancione. Sarà stato un errore di valutazione”. Queste le parole del governatore, Nello Musumeci, rilasciate ai microfoni di “Tg med” in merito all’emergenza Coronavirus.