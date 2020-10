Il presidente della Regione Nello Musumeci, intervenuto ai microfoni di “Radio Time” ha parlato del nuovo Dpcm: “La Regione Autonoma di Bolzano, una Provincia, si è dotata di una legge che consente al Presidente della Provincia di adottare delle Ordinanze in misura restrittiva, ma anche estensive. Noi abbiamo fatto la stessa cosa. Dato che la norma adottata della Provincia autonoma non è stata respinta, la Sicilia ha fatto lo stesso e il Parlamento potrà approvare o no. La legge va applicata a seguito del dato epidemiologico del territorio. Se nel mese di aprile o febbraio, Roma dovesse dire di restare chiusi, ma i dati in Sicilia dovessero essere diversi, perché tenere chiuse delle attività? Utilizzo dunque quella legge, dopo aver consultato il Cts, in Sicilia”.

Inoltre, Musumeci si è espresso anche in merito alle chiusure: “Quella di chiudere in Sicilia i ristoranti alle 18 non è stata una buona scelta. Date la possibilità di prendere aerei, vicini, ma non andare ai ristoranti o ai teatri dove le misure di sicurezza sono rispettate. Non c’è posto più sicuro del teatro. Pregiudizio sulla Sicilia? Non è la prima volta. Abbiamo adottato un provvedimento di carattere sanitario sui migranti, ma per il Governo centrale non era così. Uno degli articoli dello statuto, dice che “in alcune circostanze il Presidente della Regione assume il comando delle Forze di Polizia” per il Governo centrale non è applicabile”.





Secondo Musumeci, infine, l’Italia potrebbe andare verso la chiusura totale, tuttavia la Sicilia si può riprendere prima rispetto alle altre regioni: “Le esperienze maturate nei mesi della primavera, mi fanno pensare che inevitabilmente andiamo verso le chiusure, ma è giusto un processo graduale. Se la Germania e la Francia chiudono e intanto in Italia aumentano i contagi, è normale che chiuderemo di nuovo tutto. Sono convinto che la ripresa in Sicilia potrebbe cominciare prima rispetto ad altre regioni. Io intanto incasso una prerogativa autonomista. Se ci saranno le condizioni, il prima possibile spero, perché non allentare le restrizioni”.