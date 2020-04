Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, in collegamento con “Storie Italiane” si è espresso in merito alla circolare del Viminale: “Sono assolutamente contrario alla possibilità data dal governo nazionale delle passeggiate con i bambini, si faranno, ma solo quando sarà finita l’emergenza. Se ci sono casi di bambini affetti da particolari patologie, questa possibilità sarà consentita – ha aggiunto – ma solo con la certificazione medica che attesti queste gravi patologie. Se passa l’idea che il peggio è passato, è la rovina, si vanifica tutto, si innesca un picco incontenibile. E’ una guerra e nelle guerre le libertà personali subiscono pesanti sacrifici per il bene di tutti”