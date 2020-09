A pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A, Luis Muriel, attaccante di proprietà dell’Atalanta, ha parlato delle ambizioni del club bergamasco nel prossimo campionato:

«Spero sia una grande stagione come l’anno scorso. Se non avessimo perso qualche punto potevamo lottare per lo Scudetto, credo ci possa servire da lezione per la prossima Serie A. L’inter ha preso dei giocatori di livello, ma occhio anche al Milan che ha chiuso alla grande lo scorso campionato. Ma non vanno sottovalutate Roma, Lazio e Napoli, faranno bene. Per la Juve non sarà scontato trionfare come nelle scorse stagioni, saremo in tanti a lottare per il primo posto, Atalanta compresa».