Da quando si è entrati nella fase 2 è ripartita la movida notturna in Italia, con continui assembramenti davanti i locali, ciò ha lasciato discutere tutta la penisola. In particolare una parlamentare di Forza Italia, Licia Ranzulli, ha pubblicato una foto su Instagram della movida di Barletta, accompagnata dalle seguenti parole: “Questa foto l’ho fatta io questa sera . Me lo avevano detto ma non ci credevo. Sono andata a vedere con i miei occhi. Quasi tutti senza mascherina. Non curanti di quello che ci è successo. Come se nulla fosse. Imbecilli senza rispetto per la vita e neppure per chi la vita l’ha persa”.