Movida a Catania, altri 3 locali chiusi. Infatti, sabato notte la Polizia Municipale ha sanzionato tre esercizi commerciali per aver violato l’ordinanza del Sindaco che impone la cessazione delle esecuzioni musicali alle ore 24.00 e la chiusura dell’attività alle ore 02.00. I due locali diffondevano musica, ben oltre l’orario consentito, mentre un locale in via Plebiscito risultava aperto e in pieno esercizio addirittura alle ore 04.20. E’ stata applicata la sanzione accessoria provvisoria della chiusura immediata dell’attività per 5 giorni e il verbale di contravvenzione di 400 euro.