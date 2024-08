Mourinho lo chiama, lui risponde: mister vengo al Fenerbahce con te | Prestito con obbligo di riscatto

Lo Special One colpisce ancora, e si appresta a portare in Turchia un grande nome per la gioia dei tifosi gialloneri.

Sono passati solo alcuni mesi da quando la Roma ha esonerato José Mourinho. Il club capitolino non stava ottenendo buoni risultati dopo la prima parte di stagione scorsa, e per dare una svolta la società della famiglia Friedkin ha deciso di cambiare guida tecnica, dando il benservito allo Special One e chiamando a Trigoria Daniele De Rossi in vesti di allenatore.

Rimasto libero dunque il portoghese si è goduto alcuni mesi di relax. La voglia di tornare in pista però era troppa, e di conseguenza aveva già reso noto di voler rientrare su una panchina. Contro ogni pronostico però Mou ha accettato la corte del Fenerbahce in Turchia, andando così a lottare per la conquista della Super Lig.

Come al solito però l’ex allenatore di Inter e Chelsea, oltre ad essere un grande gestore, si rivela un importante uomo mercato. Tanti giocatori infatti lo hanno spesso seguito nelle varie tappe della sua carriera, oppure si sono trasferiti nelle sue squadre proprio per essere allenati da lui. La storia a quanto pare dovrebbe ripetersi di nuovo a breve, visto che un grande nome è pronto a trasferirsi ad Istanbul proprio per amore di Mou in prestito con obbligo di riscatto.

Ecco chi seguirà Mourinho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Fenerbahce ha messo gli occhi addosso a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, nonostante abbia giocato da titolare alla prima giornata contro il Parma, è in uscita dalla Fiorentina, come confermato anche dall’arrivo di Richardson.

Di conseguenza il club turco spinge per averlo, e a breve dovrebbe raggiungere un accordo con la Viola sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Dal canto suo invece il calciatore non sarebbe proprio entusiasta della destinazione, anche se l’idea di essere allenato da José Mourinho lo stuzzica non poco.

Non solo Mou, anche un top club segue Amrabat

Se per quanto riguarda le voci sulla Serie A, dove si era parlato di Napoli e Milan, sembrano lasciare il tempo che trovano, è diverso invece il discorso riguardante il Manchester United.

Nel dettaglio pare che i Red Devils, su richiesta di Erik ten Hag, siano tornati sul giocatore dopo il prestito dello scorso anno e presto potrebbero bussare di nuovo alla porta di Commisso.