Corriere dello Sport: “Kjaer-Venezia. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Abituato a sondare mercati esotici e di nicchia, ma anche a pescare tanto talento nell’Europa dell’est, l’ultima versione di Pantaleo Corvino – direttore la cui storia è costellata di colpi a effetto – sembra guardare ad una fetta di mercato più tradizionale seppure nei campionati di seconda fascia. E così appare sempre più francese il Lecce che il capo dell’area tecnica del club salentino sta consegnando a Luca Gotti. Come da programma, ieri i giallorossi hanno accolto il centrale Gaby Jean (24) dall’Annecy.

Classe 2000, giocatore molto fisico: è stato indispensabile per la sua squadra e il migliore della Ligue2. Il club pugliese lo ha pagato circa 1 milione, mentre lui ha detto sì ad un contratto di tre anni con opzione per un’altra stagione. Nelle ore delle firme di Valentin Gendrey (24) con l’Hoffenheim (operazione da circa 9 milioni, oggi le visite mediche), i pugliesi hanno formalizzato l’arrivo a zero di Frederic Guilbert (29) che era in pugno da diversi giorni: oggi sarà in Salento per le visite e le firme sul contratto di due anni con opzione per un’altra stagione. E non finisce qui, perché nella Ligue2, nello specifico con il Grenoble, gioca l’attaccante Lenny Joseph (23) che è un altro obiettivo del Lecce.

Anche l’Atalanta è scatenata in questi giorni. Rui Patricio (36) ieri è tornato in Italia per svolgere le visite mediche con i nerazzurri: sarà il vice Carnesecchi e sostituirà quindi Juan Musso (30), promesso sposo dell’Atletico Madrid con la formula del prestito ed obbligo di riscatto. Tutto ok anche per Juan Cuadrado (36): pure il colombiano arriva a zero e oggi firmerà il contratto di un anno. La cessione di Teun Koopmeiners (26) permetterà comunque alla Dea di fare altri acquisti e, nelle idee dei dirigenti, si tratta di un altro difensore e di un centrocampista, senza escludere un altro innesto in attacco.

DE SCIGLIO PER L’EMPOLI. Passiamo all’Empoli che ha parlato con Mattia De Sciglio (31) ed è in pressing sul terzino della Juve per trovare un accordo in questi ultimi giorni. Solo in assenza di un’intesa con i toscani o con un’altra società, il bianconero potrebbe rescindere il contratto per poi accordarsi da svincolato. Ma è una soluzione che verrebbe adottata, appunto, solo in prossimità del gong. Non solo De Sciglio: i toscani hanno trovato un accordo con il Chelsea per il centrocampista Tino Anjorin (22). Il Como non si ferma più. E così, nelle scorse ore, ha definito l’intesa anche per il difensore dell’Hertha Berlino Marc-Oliver Kempf (29), oggi in Italia per le visite che anticipano la firma sul contratto.

CARBONI DA DIFRA. Le altre. Il Venezia, dopo il sì dei giorni scorsi, intende definire in queste ore l’arrivo di Franco Carboni (21), di rientro in Italia a causa della rottura con il River. Per la difesa, piace invece lo svincolato Simon Kjaer (35). Oltre a Gianluca Gaetano (24), il Cagliari continua a pensare a Hamed Traoré (24): il Bournemouth ha l’accordo totale con l’Auxerre, ma lui vuole tornare in Italia. Ufficiale infine Fabio Miretti (21) al Genoa con la formula del prestito secco.