Corriere dello Sport: “Dionisi aspetta rinforzi anche in difesa e in attacco. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il ds del Palermo Morgan De Sanctis ha 4 giorni per arrivare giocatori con diverse caratteristiche. Serve un centrale difensivo più che mai, dopo Lucioni si è infortunato anche Nedelcearu che sabato ha riportato una frattura delle ossa nasali. Può giocare con una maschera protettiva ma a Cremona difficilmente ci sarà. Dopo il caso Wieteska, meglio attendere l’ufficialità ma sembra fatta per Rayyan Baniya (25) nato e cresciuto in Italia, due campionati di C con Renate e Mantova, poi (turco per parte di madre) si è trasferito al Karagumruk e nell’ultima stagione al Trabzonspor e Montella l’ha convocato due volte in Nazionale. Baniya era stato seguito da Torino e Parma e coi ducali sembrava a un passo dall’accordo: arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una pedina in attacco resta fondamentale. Intanto, la società ha proposto a Di Mariano, in scadenza a giugno, un rinnovo per un anno: firma nei prossimi giorni.

ALTRI AFFARI. La Reggiana ha definito l’arrivo in prestito del centrale Alessandro Pio Riccio (22) dalla Juventus Next Gen. Per il reparto arretrato si lavora per avere dall’Inter Alessandro Fontanarosa (21). Il Cesena deve cedere il difensore Luigi Silvestri (31) (Benevento e Perugia), mentre sul mediano Francesco De Rose (37) c’è il Padova. In entrata valutati il centrocampista italo-norvegese Martin Palumbo (22) della Juve e il trequartista uruguagio Cesar Falletti (31) della Cremonese. Con l’ala francese Armand Laurentié (25) in uscita e il norvegese Kristian Thorstvedt (25) a un passo dal Bologna, il Sassuolo in entrata pensa al difensore bosniaco Tarik Muharemovic (21) della Juventus e all’esperto centravanti peruviano Gianluca Lapadula (34) del Cagliari. Questa mattina il Frosinone ufficializzerà altri due acquisti: il portiere Alessandro Sorrentino (22) e il centrocampista Josè Machin (28). Entrambi arriveranno dal Monza in prestito secco. In uscita restano sempre Szyminski (30), Canotto (30) e Caso (26). È quasi fatta per Szymon Wlodarczyk (21) alla Salernitana, attaccante dello Sturm Graz. L’operazione sarebbe ai dettagli. C’è ancora qualche clausola da discutere con la società austriaca. L’attaccante, nazionale U21 polacco (12 presenze e 5 gol), arriverebbe in prestito oneroso (500mila euro) con diritto e obbligo di riscatto a 3 milioni. Flavius Daniliuc (23) è conteso da Torino e Verona. Petrachi chiede 4 milioni. Domagoj Bradaric (24) in prestito all’estero. Mateusz Legowski (21) sta per rientrare in Polonia, al Krakow. Mamadou Coulibaly (25) tra Catanzaro e Juve Stabia. In uscita anche Diego Valencia (24). Joao Pedro (32) sarebbe disponibile a ridursi l’ingaggio a 500mila euro con un biennale. Per la difesa la Salernitana è sempre attenta allo svincolato Gian Marco Ferrari (32).