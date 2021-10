Zalewski nella bufera per un video goliardico sui social divenuto virale.

Una serata tra amici che, nel mondo social di oggi, diventa un boomerang. E’ quanto successo a Nicola Zalewski, attaccante della Roma che per svagarsi dopo giorni difficilissimi, in seguito alla morte del papà dopo una lunga malattia, è uscito con alcuni amici.

La serata è però sfuggita di mano ai ragazzi perché in un video Instagram si vede un amico del calciatore dire a Mourinho: “Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato”. Zalewski non dice una parola, si limita a sorridere. Il video, ovviamente, è stato visto dalla Roma che, da sempre, è molto attenta all’atteggiamento social dei propri tesserati, soprattutto giovani. La società parlerà con il ragazzo, ma si cercherà e si sta cercando comunque di comprenderlo. Perché è giovane, è in un momento molto complicato e questo scivolone può essere “perdonato” senza gettargli la croce addosso. Ciò non toglie che, come da regolamento, verrà multato.