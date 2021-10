Intervenuto durante l’evento “Euro 2020: i campioni siamo noi” Gabriele Gravina, presidente Figc, ha dichiarato di voler candidare l’Italia ad ospitare Euro 2028.

Ecco le sue parole:

«Candidarci per finali di Champions o Europa League? Stiamo puntando su una candidatura diversa, ci interessa l’Europeo del 2028: da troppo tempo in Italia non si ospita un evento così importante. Voglio chiudere il mio ciclo con questa competizione».