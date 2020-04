Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e della Rai: è morto Franco Lauro, noto volto dell’azienda pubblica, a soli 58 anni. Il corpo di Lauro è stato trovato nel pomeriggio nella sua abitazione di Roma in via della Croce. Come riporta il Messaggero, sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine, che non hanno potuto che constatarne il decesso.