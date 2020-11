Sono passati quasi 2 giorni dalla morte del grande campione argentino, Diego Armando Maradona. Il suo decesso però lascia troppi misteri.

Infatti secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” le versioni date dalla Polizia e dalla magistratura non convincono a pieno. La prima versione parlava di un Maradona che si era svegliato la mattina per fare colazione, per poi avere il malore che lo ha portato via. Ma la magistratura sta cominciando ad aprire all’ipotesi che il campione argentino sia morto all’alba e non si sia mai svegliato quella mattina.





a testimonianza dell’infermiere di turno quella notte conferma le prime ipotesi. «Ho controllato Maradona alle 6.30, prima di ricevere il cambio da una collega, e il paziente dormiva respirando regolarmente». Intanto la procura ha aperto un indagine dopo le parole del suo ex medico Alfredo Cahe, e del suo legale Matias Morla.