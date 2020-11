Scoppia la polemica dopo la morte di Diego Armando Maradona, fuoriclasse argentino.

L’ex medico del “Pibe de Oro”, Alfredo Cahe, ha lanciato delle pesantissime accuse nei confronti dei medici che l’hanno curato dopo edema subdurale .





Di seguito le sue parole riportate da “Calcioweb.eu”: «Diego non è stato curato a dovere. Prima di tutto, avrebbe dovuto restare ricoverato. Non esiste che un paziente nelle sue condizioni venga dimesso una settimana dopo quel tipo di intervento, mandarlo a casa è stata una stupidaggine. In secondo luogo avrebbe dovuto avere un medico adeguato accanto che fosse in grado di assisterlo in caso di emergenze, cosa che evidentemente non è accaduta».