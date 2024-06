Morta per un malore la psicologa Vera Slepoj: lavorò nel Palermo

Si è spenta nella notte a Padova, oggi 21 giugno, la psicologa Vera Slepoj. La donna aveva 70 anni ed è deceduta a seguito di un malore improvviso, come riporta padovaoggi.it, all’interno della sua abitazione.

La psicologa non soffriva di particolari patologie e ieri sera, 20 giugno, aveva partecipato ad una cena mostrandosi in perfetta forma. Tra le altre esperienze, nella sua luminosa carriera la donna aveva lavorato nelle fila del Palermo Calcio nella stagione 1999/2000. La redazione di ilovepalermocalcio.com si stringe al cordoglio per la sua scomparsa.