TMW: “Empoli e Lecce su Matteo Brunori: distanza con il Palermo ma ci sarà trattativa”

Matteo Brunori è nel mirino di Empoli e Lecce. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, i due club di Serie A hanno mostrato interesse per l’attaccante classe 1994 del Palermo. Nell’ultimo campionato, Brunori ha realizzato 17 gol in 37 partite tra i cadetti, fornendo anche cinque assist. Il club rosanero chiede 8 milioni di euro per lasciarlo partire.

Attualmente c’è una distanza economica con entrambi i club, ma, dato che siamo solo all’inizio del calciomercato, la sensazione è che le parti possano avvicinarsi. Toscani e salentini cercheranno di portare a casa il brasiliano con passaporto italiano.