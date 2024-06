Sky Sports News riporta che Watford e Palermo sono interessate a Rocco Vata, un promettente centrocampista offensivo classe 2005 attualmente in forza al Celtic. Le due squadre sono già in trattativa con il club scozzese per il giovane talento.

Nonostante il Celtic abbia offerto un nuovo contratto al 19enne, sembra improbabile che le parti raggiungano un accordo, vista la situazione attuale.