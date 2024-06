“Offerta da 35 milioni per Chiesa”: la notizia arriva nel cuore della notte | Si chiude durante Euro 2024

Federico Chiesa strappato dalla Juve. Offerta importante per i bianconeri: pronto a lasciare Torino

Tornei come l’Europeo, nel cuore del calciomercato e lontani dal proprio club, spesso destabilizzano. I calciatori devono mantenere i nervi saldi, e non farsi trasportare dalle voci di mercato sul loro conto. Ci sta provando Federico Chiesa, uno dei calciatori più discussi, con il futuro probabilmente più incerto. Perno assoluto della nazionale di Luciano Spalletti, Chiesa sembra veramente a un passo dalla separazione con la Juventus, che a questo punto potrebbe pensare di cederlo in estate.

Ma se cessione sarà, il prezzo lo faranno i bianconeri. Chiesa in questo momento rimane concentrato su Euro 2024, e il suo entourage – a differenza di colleghi di nazionale – non si è espresso sul suo futuro. La permanenza a Torino però non sembra più così scontata e gli estimatori che vorrebbero approfittare di questo momento di stallo sono diversi.

Secondo quanto riportato in queste ore da SkySport però, sul giocatore ci sarebbe solamente una squadra, tra tutte le pretendenti che si erano fatte avanti negli ultimi mesi, in maniera concreta. Un club che è in grado di permettersi di spendere la cifra chiesta dalla Juventus per il cartellino del giocatore.

Chiesa verso l’addio: niente Serie A

Thiago Motta non si è ancora espresso sul futuro di un giocatore importante come Chiesa, che rimane al momento al centro di tante voci di mercato. Il tecnico potrebbe preferirgli giocatori più tecnici e “pensanti”, che velocisti, e la Juventus in caso di addio vorrebbe monetizzare il più possibile per cercare sul mercato un sostituto degno.

Nelle ultime ore si era fatto il nome della Roma, tra le società più interessate ad acquistare il giocatore, ma anche il Napoli di Conte si sarebbe fatto avanti negli scorsi giorni. Adesso però come riferito da Sky Sport De, l’unico club disposto a pagare la cifra chiesta dalla Juventus sarebbe una squadra tedesca, della Bundesliga.

Chiesa, sirene dalla Bundesliga

Sarebbe il Bayern Monaco, secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, l’unico club in gradi di mettere sul tavolo i 35-40 milioni chiesti dalla Juventus. In questo momento le trattative non sono ancora iniziate, ma il giocatore potrebbe gradire la destinazione. Rimane sullo sfondo la Roma, e anche il Napoli.

I bavaresi potrebbero garantire sia la somma per l’acquisto per il cartellino che un ingaggio elevato al numero 7 bianconero, che dopo Euro 2024 sarà chiamato a decidere sul suo futuro.