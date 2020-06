Michel Morganella, ex calciatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Ftloungeredazione.it”: «Futuro? Al momento non saprei, sto bene fisicamente e mentalmente, ho tanto da dare ancora al calcio, sono carico per una nuova avventura ed al momento sono libero. Cercherò insieme al mio agente il meglio per me e la mia famiglia. Stagioni più importanti della mia carriere? Quelle vissute con Giuseppe Iachini a Palermo e quella con Attilio Tesser a Novara sono state speciali ed emozionanti. Iachini, Corini e Ballardini sono i mister con cui ho avuto un legame davvero speciale».