Il vicepresidente della LND, Sandro Morgana, ha parlato a “Zona Vostra” su “TRM” riguardo alla ripresa del campionato. Ecco le sue parole: «Piano B se non si riparte? Dipende da tante condizioni. Lo valuteremo qualora ci dovessimo rendere conto che non ci sia più niente da fare. Va valutato con attenzione e serenità. Il presidente Gravina ha anche previsto una possibile fine dei campionati a Ottobre, secondo me la strategia che complessivamente si ha è quella di riprendere a giocare. In questo momento dunque non valutiamo altre ipotesi. Io tifo per il Palermo. Se ripartiamo lo facciamo da dove abbiamo interrotto».