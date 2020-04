La Serie A è d’accordo sul taglio degli stipendi. Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, questo è quanto deliberato durante l’assemblea di oggi, che è ancora in corso. C’è infatti un protocollo d’intesa tra tutte le società che prevede il taglio degli emolumenti dal giorno della sospensione degli allenamenti per via del Coronavirus fino alla ripresa. Ogni società resta libera di stabilire l’entità della riduzione dell’ingaggio ai suoi calciatori.