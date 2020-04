Il vicepresidente della LND, Sandro Morgana, ha parlato a “Zona Vostra” su “TRM” riguardo alla ripresa del campionato. Ecco le sue parole: «Sibilia ha indicato come possibile data per tornare a giocare il 17 maggio, naturalmente è una speranza. Ripartire significa farlo in condizioni di sicurezza, ho parlato ieri con Sibilia, lui ribadisce il concetto che bisogna ripartire quando lo Stato ci darà l’ok. Io faccio delle considerazioni su queste indicazioni e se il 17 maggio è una data plausibile, io credo che a giugno potremo anche iniziare l’attività regionale. Il sistema dilettantistico rischia di essere falcidiato da questa tragedia e ripartire è fondamentale, se tutto sarà superato si potrà ricominciare. Questa mattina abbiamo avuto le prime notizie incoraggianti e credo che si possa pensare di iniziare con la fase 2 indicata dal presidente del Consiglio dal 15 aprile».