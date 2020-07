Secondo quanto riferito dai colleghi di “Sky Sport” il Monza, dopo aver ottenuto la promozione in Serie B avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con Giampaolo Pazzini, centravanti classe ‘84 in scadenza con l’Hellas Verona. Potrebbe essere l’ex centravanti di Milan – dove lavorò con il duo Berlusconi-Galliani – e Fiorentina – dove giocò con l’attuale tecnico brianzolo Brocchi – il grande colpo per l’attacco della società biancorossa che non nasconde le ambizioni di puntare subito alla Serie A.