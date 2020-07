Il Tribunale di Catania ha pubblicato il bando che avvia la procedura di asta competitiva per l’acquisto del Calcio Catania. Il termine delle offerte è fissato per le ore 12 del 22 Luglio 2020, mentre alle ore 11 del 23 Luglio ci sarà l’apertura delle buste ed eventuali rilanci. Per tutti i dettagli del bando CLICCA QUI