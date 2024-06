Monza, il nuovo tecnico Nesta: “Non vedo l’ora di iniziare”

Alessandro Nesta è il nuovo tecnico del Monza. Ad annunciarlo è stato Galliani, con l’ex Reggiana prenderà la guida della panchina biancorossa dopo Raffaele Palladino.

Il tecnico, sui social, ha voluto lasciare qualche piccola dichiarazione esprimendo tutto il suo entusiasmo verso questa nuova esperienza: “Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora che arrivi il primo giorno di ritiro, non vedo l’ora di mettere la mia passione e la mia dedizione al lavoro al servizio di questa squadra. Grazie ad Adriano Galliani e a tutto il Monza per questa opportunità”, ha scritto Alessandro Nesta sul proprio profilo Twitter.