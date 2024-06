Di Marzio: “Empoli, Di Francesco chiede troppo: Viali primo nome per la panchina”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dopo aver quasi ufficialmente salutato Davide Nicola, diretto verso il Cagliari, l’Empoli è alla ricerca di un profilo a cui affidare la panchina per la prossima stagione.

In pole c’era Eusebiio Di Francesco, ma le richieste economiche del tecnico hanno fatto allontanare la pista. Adesso il tecnico in cima alla lista dell’Empoli è William Viali. Dopo il direttore Gemmi, arrivato dal Cosenza, anche il tecnico dei lupi potrebbe approdare in toscana.