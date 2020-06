Il Monza pensa in grande per la prossima stagione, l’obiettivo della squadra brianzola è la promozione in Serie A. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, i biancorossi starebbero pensando di rinforzare l’attacco con Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia. Il centravanti ha iniziato bene la stagione con la maglia della squadra lombardo, ma nella seconda parte di campionato è stato protagonista di alcune prestazioni deludenti.