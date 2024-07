Monza, Galliani: «Non c’è nessuna trattativa di cessione. Serie A? Resti a 20 squadre»

Il Monza si prepara alla seconda stagione senza il suo ultimo presidente, Silvio Berlusconi. A guidare ancora una volta il club biancorosso sarà l’amministratore delegato Adriano Galliani, che potrà contare sull’appoggio di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi.

Infatti, come dichiarato dallo stesso Galliani all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fininvest non è in trattativa per la cessione del club. «Non c’è nessuna trattativa di cessione» commenta l’AD dei brianzoli. «Teoricamente il club potrebbe essere anche venduto, ma a persone o gruppi che tengano alto il vessillo biancorosso. È ciò che desidera la famiglia Berlusconi, sa come l’ultima grande gioia sportiva di Silvio sia stata la promozione del Monza in Serie A».

Una Serie A che per Galliani deve rimanere a 20 squadre, nonostante le pressioni delle big: «Si parla di calendario affollato ma il campionato ha lo stesso format da 20 anni, sono le coppe europee che hanno aumentato gli impegni. Una previsione la faccio: le prime 10 squadre classificate del 2023-2024 saranno nelle prime 10 posizioni anche alla fine della prossima stagione. Noi siamo tra le altre 10: una volta siamo arrivati primi nella classifica di destra, una volta secondi. Che non vuol dire non porsi obiettivi più ambiziosi ma serve anche essere realisti: la Serie A a 18 squadre di fatto riduce il gruppo di chi lotta per la salvezza da 10 a otto. Le altre, specie quelle che giocano le coppe, sono in più avvantaggiate dai ricavi dei diritti tv internazionali: i broadcaster investono nei diritti europei, a discapito di quelli nazionali e quindi delle squadre che giocano solo il campionato».