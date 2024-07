Gazzetta dello Sport: “Il caso scommesse: chiesti per Letizia tre anni e sei mesi”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta novità circa il caso calcioscommesse che riguarda Letizia.

“Udienza al Tfn per 14 ex giocatori del Benevento deferiti per scommesse. La Procura Figc ha chiesto squalifiche per tutti: 3 anni e 6 mesi per Letizia, 3 anni per Brignola e solo 2 per Pastina (sconto per la sua

collaborazione). Lo stesso Tfn però ha emesso un’ordinanza per poter interrogare il 29 di questomese un loro amico non tesserato (tal P.P.C.) per avere un quadro più chiaro. A parte invece la posizione di Forte, per ll quale è stato chiesto un anno di stop dopo che a maggio (non essendo stato lui riconosciuto come scommettitore) un accordo tra la Procura e i suoi legali per cinque mesi di squalifica era stato bocciato dalla Figc”.