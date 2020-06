Secondo quanto riportato da “Pescarasport24.it”, il Monza prepara il tanto atteso ritorno in Serie B, una categoria che per i lombardi manca addirittura dalla stagione 2000/2001 che si concluse con una mesta retrocessione in terza serie. Un campionato praticamente stravinto nel Girone A che coincide con il secondo anno di presidenza di Silvio Berlusconi e adesso i brianzoli cominciano a preparare i colpi per provare a dominare anche la serie cadetta. Lo stesso Monza ha messo nel mirino due attaccanti del Pescara: Milos Bocic e Cristian Galano.