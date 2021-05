Il Monza ha deciso di dividersi da Cristian Brocchi, tecnico che ha allenato questa stagione la squadra brianzola, domani arriverà l’addio.

Secondo quanto riporta “TMW”, per sostituirlo in pole c’è Giovanni Stroppa, ex allenatore del Crotone, e Pippo Inzaghi, che con ogni probabilità si separerà dal Benevento.