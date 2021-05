Sono 3.224 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +2.490, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.197.892 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 166 (ieri sono stati +110), per un totale di 125.501 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.804.246 e 11.348 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +7.032). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 268.145, pari a -8.294* rispetto a ieri (-4.653 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 252.646, ovvero 145.165 in più rispetto a ieri quando erano stati 107.481. Mentre il tasso di positività è 1,3% (l’approssimazione di 1,27%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 1 è risultato positivo; ieri era 2,3%.





Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. È l’effetto di un maggior numero di tamponi. Ma siamo comunque sotto la soglia di 5 mila per il quarto giorno consecutivo e il rapporto di casi su test crolla all’1,3%: si tratta della percentuale più bassa del 2021 (di preciso dal 15 gennaio, da quando sono entrati i test rapidi nel calcolo, perché un paragone con l’indice precedente non si può fare). Il miglioramento dello scenario si vede dal confronto con lo scorso martedì (18 maggio), quando sono stati registrati +4.452 casi con un tasso dell’1,7%: oggi ci sono meno casi del 18 maggio con una percentuale più bassa.

Secondo l’Istituto superiore di Sanità dal dicembre 2020 al 19 maggio 2021 la variante inglese del virus è stata rilevata nel 73% dei casi, quella brasiliana nel 6%.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 31,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 10,5 milioni (17,74% della popolazione).