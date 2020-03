Il direttore generale del Nola, Montervino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Palermo: «Noi veniamo qui per dare quello che sperano tutti. Spero non ci siano contraccolpi, stiamo facendo il nostro campionato. Ci aspettavamo qualcosa in più. Se ci aspettavamo questo atteggiamento del Palermo? Noi all’andata abbiamo perso immeritatamente e loro ci hanno rispettato per questo».