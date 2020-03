Il direttore generale del Nola, Montervino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Palermo: «Non è facile esprimere il nostro calcio a Palermo. Molti ragazzi sono venuti qui per la prima volta e gli tremavano le gambe. Noi siamo venuti per fare bella figura. Domenica avremo lo scontro diretto contro la Palmese ed è quella importante per noi. Il Palermo ha risposto bene dopo la sconfitta di settimana scorsa. Alcuni giocatori non c’entrano nulla in questa categoria. Noi siamo alle prime armi in queste partite così».