Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Vincenzo Montella, ex tecnico del Catania, è tornato su alcuni episodi vissuti quando era alla guida dei rossazzurri. Ecco alcune delle sue parole: «Al Catania mi sono divertito moltissimo. In quella stagione, tornando dall’Argentina, Lo Monaco mi disse che aveva visto un giocatore che gli ricordava moltissimo me e militava in Serie B. Era Dybala. Gli dissi di prenderlo, ma all’epoca costava già troppo e poi lo prese il Palermo».