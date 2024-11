Mondiale per Club, la FIFA: «Club? Dovranno schierare la formazione più forte»

La FIFA ha voluto fare chiarezza con i club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club 2025. Il massimo organo del calcio internazionale ha dato indicazioni chiare alle squadre dicendo che dovranno schierare le migliori formazioni possibili. La nota:

“Tutti i club partecipanti confermeranno la propria partecipazione alla Competizione sottoscrivendo l’Accordo di Partecipazione e tutta la documentazione richiesta. Sottoscrivendo l’Accordo di Partecipazione, ogni club partecipante si impegna automaticamente a rispettare in ogni momento (e a garantire che ogni giocatore, allenatore, dirigente, ufficiale, responsabile dei media, rappresentante, ospite e qualsiasi altra persona che svolga funzioni per conto del club partecipante rispetti questi Regolamenti e i Regolamenti FIFA per i Media e il Marketing, le Leggi del Gioco, lo Statuto FIFA e gli altri regolamenti FIFA, il Codice Disciplinare FIFA, i Regolamenti Anti-Doping FIFA, il Codice Etico FIFA e i Regolamenti Equipaggiamento FIFA», prosegue la FIFA.

Ma cosa significa per i club? «Firmando l’Accordo di Partecipazione, ogni club partecipante si impegna automaticamente a:

a) osservare e rispettare, e garantire che i propri Membri della Delegazione osservino e rispettino, questi Regolamenti e i principi del fair play;

b) osservare e rispettare tutte le leggi applicabili;

c) osservare e rispettare tutte le istruzioni ragionevoli e le decisioni prese dagli organi e dagli ufficiali FIFA in conformità con i termini di questi Regolamenti;

d) schierare la propria squadra più forte durante l’intera Competizione;

e) accettare tutte le disposizioni relative alla Competizione stabilite dalla FIFA;

f) accettare, nei limiti stabiliti nei Regolamenti FIFA per i Media e il Marketing, l’uso da parte della FIFA e/o il rilascio di una sublicenza da parte della FIFA a terzi, nonché la registrazione e la trasmissione delle immagini, dei nomi e dei dati di tutti i Membri della Delegazione che possano apparire in relazione alla Competizione;

g) garantire la fornitura di un’adeguata assicurazione per coprire i Membri della Delegazione e qualsiasi altra persona che svolga funzioni per conto del club contro tutti i rischi, inclusi ma non limitati a infortuni, incidenti, malattie e viaggi, in conformità con le normative FIFA pertinenti”.