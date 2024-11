Perù, arrestato presidente della Federcalcio: accusato di essere il leader dei “Galacticos”

Il calcio peruviano sta vivendo momenti delicati. Come riportato da TyC Sports, Agustín Lozano, presidente della Federcalcio, è stato arrestato con l’accusa di essere il presunto leader “Los Galacticos”.

Si tratta di di un organizzazione criminale peruviana. Le accuse, di conseguenza, sarebbero di frode, riciclaggio di denaro, corruzione e altre accuse. Il presidente nel momento dell’arresto ha dichiarato: «Voglio solo chiede alla mia famiglia e alle persone che hanno fiducia in me di stare serene. Spero che venga fatta giustizia, che tutto sia chiarito. Voglio solo tranquillità per la mia famiglia e per le persone che confidano nella lavoro che ho svolto».