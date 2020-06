Secondo quanto riporta “Allfoodsicily”, per quanto riguarda Mondello, gran parte della spiaggia continua ad essere a pagamento e solo una piccola parte rimane libera. Inoltre, sono nate lamentele da parte dei bagnanti in merito ai prezzi che la società Italo Belga ha stabilito per quest’anno. Infatti, il singolo ingresso alla spiaggia attrezzata, tutti i sabati e domeniche d’estate e dal 15 luglio al 15 agosto, costerà 20 euro. Una cifra che molti considerano esorbitante specialmente in un periodo del genere.