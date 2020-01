Attimi di paura nel corso del match tra Fiorentina e Genoa. Al minuto 65 Gaetano Castrovilli, centrocampista viola, si è accasciato improvvisamente e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. Il calciatore ha accusato dei giramenti di testa con qualche conato di vomito. In un primo momento Castrovilli ha provato a rimanere in campo, poi ha abbandonato il terreno di gioco sostituito da Eysseric. Per Castrovilli non si tratterebbe comunque di nulla di particolarmente allarmante.