Modena, UFFICIALE: Guiebre e Pezzolato in prestito

Il Modena cede, a titolo temporaneo, due calciatori. Abdoul Guiebre e Michele Pezzolato sono stati ceduti in prestito rispettivamente a Torres e Carpi. A renderlo noto è il club mediante la seguente nota:

“Il Modena F.C. comunica di aver definito una doppia operazione: Abdoul Guiebre e Michele Pezzolato sono stati ceduti in prestito rispettivamente a Torres e Carpi.

GUIEBRE. Prima il rinnovo del contratto, poi la cessione in prestito. Il laterale mancino ha prima firmato il prolungamento contrattuale con il club di Viale Monte Kosica, al quale sarà legato fino al 30 giugno 2026, per poi unirsi alla Torres, con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di condizioni concordate.

PEZZOLATO. Giovane portiere classe 2004, ha firmato con il Modena un contratto biennale con opzione per altri due anni. Dopo un percorso importante nel Settore Giovanile della S.P.A.L., è reduce da due esperienze positive da titolare in Serie D, con le maglie di United Riccione e Forlì (72 presenze e 24 cleen sheet). Adesso la prima avventura in Serie C, in prestito secco annuale con la maglia del Carpi.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano ad Abdoul e Michele le migliori fortune per le rispettive avventure”.